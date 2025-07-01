Павло Василенко

Нападник Джон Дуран цього літа перейде із саудівського Аль-Насра до турецького Фенербахче, де він гратиме під керівництвом Жозе Моурінью.

У січні цього року Дуран залишив Астон Віллу і перейшов у Аль-Наср за 77 мільйонів євро, де ділив роздягальню з Кріштіану Роналду.

Хоча від цього тандему багато чого чекали, Аль-Наср не зміг виграти титул. Дуран забив 12 м'ячів у 18 матчах, але вирішив повернутися в європейський футбол – цього разу в оренду в стамбульському гранді.

Колумбійський форвард підписав контракт з Аль-Насром до 2030 року, але футболіст не встояв перед запрошенням Моурінью та викликом у чемпіонаті Туреччини. Коротке, але прибуткове перебування в Саудівській Аравії принесло йому понад вісім мільйонів євро заробітку, що, за даними англійських ЗМІ, майже вп'ятеро більше, ніж він міг би заробити за той же період в Англійській Прем'єр-лізі.

Цікаво, що перед поїздкою до Європи Дурану пропонували хорватським клубам – Динамо та Рієка – лише за 500 000 євро. Його агенти, брати Денні та Енді Бара, які й сьогодні стежать за його кар'єрою, на той час не зіткнулися з будь-яким інтересом з боку Хорватії. Натомість Дуран побудував свою кар'єру в лізі MLS, де він зіграв 27 ігор за Чикаго Файр і забив вісім м'ячів. Він переїхав зі США до Астон Вілли у 2023 році приблизно за 18 мільйонів євро у віці 19 років.

Через три роки Дуран залишив позаду трансфер вартістю в мільйон доларів, співпрацю з Роналду і багатий досвід роботи на Близькому Сході і вирушив у нову пригоду з Моурінью – цього разу в ролі лідера атаки амбітного Фенербахче.