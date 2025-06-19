Білоруський тренер Олег Дулуб після поразки молодіжної збірної України у матчі заключного туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів (0:2) і вильоту з турніру підбив підсумки виступів «синьо-жовтих» на турнірі.

Футбол – це гра помилок. Я перед грою відзначив для себе пʼять футболістів, які зіграли усі три матчі в основі: Батагов, Брагару, Ванат, Очеретько і Вівчаренко.

Помилки Батагова і позиційної помилки Очеретька у другому голі, йому не вистачило метра, не було б, якби вони були свіжі. Ці помилки викликані втомою гравців під час такого короткострокового турніру.

В європейській класифікації є чітка градація: до 14 років вчаться грати у футбол, у 14-16 – вчаться вигравати окремі матчі, з 16 і старше – вміння вигравати турніри. Воно охоплює вміння грати під тиском, з глибокою втомою.

Момент, який треба враховувати – стратегія проходження турніру: за рахунок чого ти будеш його проходити і як будеш варіювати гравцями. Мельгоса в інтервʼю казав, що хоче виграти чемпіонат – для цього треба виграти 2-3 матчі в групі + 3 в плей-оф. А там інша стратегія, теж матчі через 2 дні на 3-й, накопичення втоми. Від цього не дінешся. І плюс психологічний тиск.

Якщо ми подивимося на ростер команд, які виграють турніри на дорослому, молодіжному, юнацькому рівнях – то це майже завжди одні й ті ж команди. Значить, рівень і система підготовки тих гравців трохи відрізняється від того, що показується публічно, що «ми вчимо грати у футбол». Ні, там гравців вчать вигравати турніри.

Різниця між професіональним і любительським футболістом якраз у цьому вмінні вигравати турніри.

На мій погляд, ключова гра на всьому груповому етапі – це поразка Данії. Ці моменти також треба враховувати. Важливо її не програти, щоб був заділ, а ще краще – виграти. В принципі, все так і йшло до 83-ї.

Це вже вміння варіювати тактикою по ходу матчу, те, що сьогодні показали нідерландці. Вони виходили в контратаки, бо рахунок 2:0 – дуже небезпечний, і після цього були три моменти: гол, який не зарахували, і потім ще два. За такого рахунку, коли команда пропускає, виникають проблеми. До цього і йшло, що от-от мають пропустити нідерладці. Але вони чітко перебудувалися і вели матч по рахунку.

По-перше, потрапляння у фінальну стадію – це вже можна віднести в актив. Але також відзначив би, що всі розраховували на Бражка, а вистрілив Очеретько; всі сподівалися на Ваната, а непогано зіграв Брагару, при всьому на стабільно високому рівні зіграли Батагов і Нещерет. Це вже чотири футболісти, які, можливо, наблизилися на крок до національної збірної.

Той же Михавко у 20 років зіграв на турнірі U-21. У нього ще буде два роки, щоб ще раз зіграти на такому турнірі (будуть доступні гравці, народжені не раніше, ніж у 2004-му – прим.). Це щастя для гравців – це другий за рівнем турнір для гравців збірних. Це теж би позитивно відмітив, – підсумував Дулуб в інтерв’ю Tribuna.com.