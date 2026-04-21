Сергій Разумовський

Шахтар здобув важливу домашню перемогу над Поліссям у матчі 24-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок завершився з мінімальним рахунком 1:0, а долю зустрічі вирішив єдиний забитий м’яч у другому таймі.

Автором переможного гола став Валерій Бондар, який відзначився на 56-й хвилині. Саме його точний удар приніс донецькій команді три надзвичайно важливі очки в боротьбі за чемпіонство.

Після цього успіху Шахтар довів свою безпрограшну серію в УПЛ уже до 15 матчів. За цей відрізок донецький клуб здобув 11 перемог і 4 рази зіграв унічию, що свідчить про стабільність команди та її здатність регулярно набирати очки навіть у непростих зустрічах.

Завдяки перемозі над Поліссям Шахтар набрав 54 очки та одноосібно очолив турнірну таблицю української першості. Відрив від ЛНЗ тепер становить три пункти, що помітно посилює позиції донецького клубу в чемпіонських перегонах і додає команді впевненості на вирішальному етапі сезону.

Водночас ситуація для Шахтаря виглядає ще більш перспективною, якщо враховувати наявність одного матчу в запасі. Йдеться про перенесений поєдинок проти Зорі, який може мати велике значення в контексті боротьби за золоті медалі. У разі перемоги в цій зустрічі команда отримає шанс збільшити свою перевагу над найближчим переслідувачем уже до шести очок.

