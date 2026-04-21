Шахтар та ексклуб Забарного націлені на трансфер вінгера Атлетіко Мінейро
Клуби готують пропозиції щодо 17-річного бразильця
близько 2 годин тому
Шахтар / Фото - Yahoo
Лівий півзахисник Атлетіко Мінейро Рікельме Енріке знаходиться у сфері інтересів Борнмута і Шахтаря. Про це повідомляє TEMPO Sports.
За інформацією джерела, обидва клуби готують трансферні пропозиції щодо 17-річного бразильця. Також на нього претендують неназвані іспанські клуби.
У складі Атлетіку Мінейру U-20 Рікельме забив 1 гол у 4 матчах.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
