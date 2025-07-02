Крайній нападник Атлетіка та збірної Іспанії Ніко Вільямс скоротив свою відпустку, щоб прискорити перехід до Барселони. За даними Sport.es, клуб планує виплатити суму відступних та завершити угоду вже у п’ятницю, 4 липня.

Каталонцям вдалося переконати гравця та його агента, що Барселона не матиме проблем з реєстрацією футболіста в Ла Лізі. Раніше сторони досягли усної домовленості щодо контракту терміном на шість років, але під час оформлення документів представники Ніко несподівано зажадали включення до угоди гарантій реєстрації, що стало сюрпризом для керівництва клубу.

Минулого сезону 21-річний вінгер провів 31 матч у Ла Лізі, забив п’ять голів та віддав 11 результативних передач, ставши одним з лідерів Атлетіка та закріпившись у стартовому складі збірної Іспанії на Євро-2024. Трансфер оцінюється у 58 мільйонів євро – саме така сума відступних прописана у його контракті.