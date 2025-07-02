Барселона отримала дозвіл на трансфери та реєстрацію контрактів
Клуб дотримався фінансових вимог Ла Ліги та тепер може діяти на ринку без обмежень
32 хвилини тому
Після завершення фіскального року Ла Ліга офіційно повідомила, що Барселона виконала правило 1:1, яке дозволяє клубу вільно укладати нові контракти та здійснювати трансфери. Про це президент Ліги Хав'єр Тебас проінформував президента каталонців Жоана Лапорту.
— Барса навела лад у своїх фінансах і знову може повноцінно працювати на трансферному ринку, — йдеться у повідомленні іспанського видання Sport.
Клуб тепер має право не лише підписувати новачків, а й реєструвати нові угоди з чинними гравцями, які досі були обмежені лімітами зарплатного фонду. Це рішення суттєво полегшить підготовку команди до сезону 2025/26.
Зокрема, Барса розраховує підписати лідера Атлетіка БІльбао НІко Вільямса.
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