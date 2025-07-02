Після завершення фіскального року Ла Ліга офіційно повідомила, що Барселона виконала правило 1:1, яке дозволяє клубу вільно укладати нові контракти та здійснювати трансфери. Про це президент Ліги Хав'єр Тебас проінформував президента каталонців Жоана Лапорту.

— Барса навела лад у своїх фінансах і знову може повноцінно працювати на трансферному ринку, — йдеться у повідомленні іспанського видання Sport.

Клуб тепер має право не лише підписувати новачків, а й реєструвати нові угоди з чинними гравцями, які досі були обмежені лімітами зарплатного фонду. Це рішення суттєво полегшить підготовку команди до сезону 2025/26.

Зокрема, Барса розраховує підписати лідера Атлетіка БІльбао НІко Вільямса.