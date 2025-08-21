Він не реалізував свій потенціал у Мілані, форвард переїжджає до Англії
Футболіст змінив клубну прописку
44 хвилини тому
Фото - Getty Images
Лідс офіційно підписав швейцарського нападника Ноа Окафора з Мілана. Сума трансферу склала близько 21 мільйона євро, а контракт розрахований на чотири роки.
25-річний Окафор приєднався до россонері у 2023 році з австрійського РБ Зальцбург за 14 мільйонів євро, проте не зміг реалізувати свій потенціал на «Сан-Сіро».
Кінець минулого сезону він провів у оренді в Наполі, де зіграв лише 36 хвилин у чотирьох матчах, хоча і святкував із командою здобуття «скудетто».
Тепер Окафор спробує закріпитися в Англійській Прем'єр-лізі та показати свій потенціал на новому рівні.