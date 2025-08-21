Павло Василенко

Лідс офіційно підписав швейцарського нападника Ноа Окафора з Мілана. Сума трансферу склала близько 21 мільйона євро, а контракт розрахований на чотири роки.

25-річний Окафор приєднався до россонері у 2023 році з австрійського РБ Зальцбург за 14 мільйонів євро, проте не зміг реалізувати свій потенціал на «Сан-Сіро».

Кінець минулого сезону він провів у оренді в Наполі, де зіграв лише 36 хвилин у чотирьох матчах, хоча і святкував із командою здобуття «скудетто».

Тепер Окафор спробує закріпитися в Англійській Прем'єр-лізі та показати свій потенціал на новому рівні.