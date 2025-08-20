За даними Sky Sports, Мілан відмовився від ідеї підписання нападник Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда.

Італійський клуб не зумів домовитися з МЮ навіть про оренду, тож зосередив увагу на інших варіантах. У пріоритеті тепер форвард Баєра Віктор Боніфейс, переговори щодо якого вже розпочалися, і в Мілані налаштовані оптимістично щодо угоди.

Також розглядається варіант із українським нападником Роми Артемом Довбиком, однак конкретної інформації про переговори поки що немає. Раніше повідомлялося, що Рома виставила Довбика на трансфер, а інтерес до нього виявляють Мілан та Наполі.