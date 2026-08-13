Сергій Разумовський

Нападник Атлетико Хуліан Альварес провів першу розмову з головним тренером мадридської команди Дієго Сімеоне після повернення з відпустки. Як повідомляє Mundo Deportivo, під час зустрічі аргентинський форвард порушив питання свого подальшого майбутнього та можливого переходу до Барселони.

Альварес і Сімеоне поспілкувалися перед початком тренування. Обидва прибули на клубну базу раніше за інших футболістів і скористалися можливістю обговорити ситуацію, яка склалася навколо нападника.

За інформацією джерела, Альварес розповів тренеру про обставини, пов’язані з його можливим трансфером. Форвард зацікавлений у тому, щоб розуміти позицію Атлетико та подальші плани клубу щодо нього.

Сімеоне, зі свого боку, пояснив футболісту, що остаточне рішення про можливий продаж ухвалюватиме керівництво мадридської команди. Водночас головний тренер наголосив на готовності продовжити роботу з Альваресом незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на трансферному ринку.

Таким чином, із суто спортивного погляду Сімеоне розраховує на аргентинського нападника та не виступає проти його подальшої участі в підготовці команди. Водночас питання переходу залежить не від тренерського штабу, а від позиції клубного керівництва та потенційної пропозиції Барселони.

На першому після відпустки тренуванні Альвареса також супроводжували його представники Фернандо Ідальго та Серхіо Діас. Вони прибули до Мадрида разом із футболістом, щоб долучитися до переговорів і взяти участь у вирішенні питання щодо його майбутньої кар’єри.

Позиція Атлетико наразі залишається незмінною. Мадридський клуб не планує продавати Альвареса та вважає його важливою частиною команди. Водночас Барселона зацікавлена в підписанні аргентинця, однак для здійснення трансферу каталонцям необхідно домовитися з його нинішнім клубом.

Нагадаємо, аргентинець привіз агента до Атлетико заради трансферу.