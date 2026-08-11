Павло Василенко

Хуліан Альварес не відмовляється від бажання залишити мадридський Атлетіко. Нападник розраховує на допомогу свого агента Фернандо Ідальго, щоб переконати клуб обговорити можливий трансфер.

Аргентинець залишається головною трансферною ціллю Барселони. Втім, Атлетіко поки не має наміру відпускати свого лідера. Мадридці відмовляються навіть розпочинати переговори щодо трансферу, наполягаючи на тому, що Альварес не продається.

Єдиним способом змусити клуб змінити позицію може стати виплата величезної суми відступних. У контракті 26-річного аргентинця прописана клаусула в розмірі 500 мільйонів євро, однак навряд чи хтось готовий заплатити такі гроші за футболіста.

Сам Альварес, схоже, не збирається відступати. У понеділок він повернувся до тренувань мадридської команди після відпочинку, але чутки про його можливий перехід до Барселони не вщухають.

За інформацією Sport.es, у вівторок форвард прибув на тренувальну базу Атлетіко разом зі своїм агентом Фернандо Ідальго. Альварес хоче особисто обговорити з керівництвом мадридців можливість трансферу.

Нападник сподівається, що його наполегливість та допомога агента зрештою дозволять досягти домовленості й перейти до Барселони. Однак позиція Атлетіко наразі залишається незмінною.