Сергій Разумовський

Ньюкасл наблизився до підписання півзахисника Фрайбурга Йогана Манзамбі. Англійський клуб уже досяг повної домовленості з німецькою стороною щодо трансферу швейцарського хавбека, а сам перехід перебуває на фінальній стадії оформлення.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, яку він оприлюднив у соцмережі X, клуби узгодили всі ключові умови майбутньої угоди. Сума трансферу має скласти 60 мільйонів євро. Для Ньюкасла це може стати одним із найпомітніших придбань трансферного вікна, адже Манзамбі розглядається як футболіст, здатний суттєво посилити центральну зону команди.

🚨💣 EXCLUSIVE | Newcastle and SC Freiburg have reached a full agreement over the transfer of Johan Manzambi worth €60m.



All agreed between the clubs. #NUFC are now finalising the final details of the agreement with Manzambi. Long-term contract prepared.



Aston Villa were also… pic.twitter.com/2omcWbVPwo — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2026

Наразі англійський клуб завершує переговори вже безпосередньо з самим гравцем щодо умов особистого контракту. Для 23-річного швейцарця підготовлено довгострокову угоду, а після погодження останніх деталей сторони зможуть перейти до формального завершення трансферу.

Інтерес до Манзамбі виявляв не лише Ньюкасл. Повідомляється, що після важкої травми Амаду Онана до боротьби за півзахисника долучилася Астон Вілла, яка також шукала варіанти для підсилення середньої лінії. Втім, саме Ньюкасл наразі перебуває у найкращій позиції та має найбільші шанси довести перехід до кінця.

Очікується, що офіційне оформлення трансферу відбудеться після того, як представники футболіста та англійського клубу узгодять фінальні пункти особистої угоди. Основні домовленості між Ньюкаслом і Фрайбургом уже досягнуті, тому ключовим питанням залишається контракт Манзамбі з новим клубом.

Йоган Манзамбі перейшов до Фрайбурга взимку 2023 року із Серветта. У минулому сезоні швейцарський півзахисник був одним із важливих гравців німецької команди та провів 47 матчів у всіх турнірах. На його рахунку сім забитих м’ячів і дев’ять результативних передач.

Нагадаємо, наразі Манзамбі травмований. Його збірна Швейцарії у чвертьфіналі зіграє проти Аргентини.