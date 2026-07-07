Павло Василенко

Збірна Швейцарії зазнала серйозної кадрової втрати напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Колумбії. Один із головних героїв команди Йоган Манзамбі не зможе допомогти партнерам через травму коліна, отриману на тренуванні.

20-річний півзахисник був одним із відкриттів турніру. У переможному матчі проти Алжиру (2:0) він відзначився результативною передачею на перший гол, а загалом на чемпіонаті світу вже записав до свого активу три забиті м'ячі та дві гольові передачі.

За інформацією журналіста DAZN Андреса Вайса, ушкодження не є серйозним, однак медичний штаб вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста, тому він пропустить зустріч із Колумбією. Таким чином швейцарці залишилися без одного зі своїх ключових виконавців перед вирішальним поєдинком.

Водночас яскрава гра Манзамбі вже привернула увагу провідних клубів Європи. За даними Флоріана Плеттенберга, «Ньюкасл» практично завершив переговори щодо трансферу швейцарця. Англійський клуб готовий викласти за талановитого хавбека близько 60 мільйонів євро, а офіційне оформлення угоди очікується після завершення чемпіонату світу.

Матч Швейцарія – Колумбія відбудеться сьогодні о 23:00. Переможець цього протистояння вийде до чвертьфіналу, де зустрінеться з переможцем пари Аргентина – Єгипет.