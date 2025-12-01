Футболіст ЛНЗ Марк Ассінор висловився про Проспера Оба, який цього сезону проявив себе як справжній лідер команди.

Ганський гравець зазначив, що в Оба неймовірний потенціал і йому приємно виступати разом із таким гравцем в одній команді.

«Проспер? Я думаю, що він дуже добрий гравець, у нього дуже багато потенціалу. Його межа – це лише небо. Якщо він продовжить грати як зараз, я не знаю, де він опиниться у наступні два-три роки. Але він має продовжувати працювати, має багато можливостей попереду. Він нашій команді дуже помагає.

Звичайно, якщо я граю з ним, то мені це подобається, але якщо гратиму проти нього на полі – він буде моїм суперником", - цитує Ассінора сайт ЛНЗ.