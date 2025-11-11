Павло Василенко

Керівництво мадридського Реала повідомили всіх зацікавлених сторін про ціну за зірку та одного з найкращих гравців команди Вінісіуса Жуніора.

Все це відбувається на тлі почастішання розмов про невдалі переговори між Реалом та вінгером щодо можливого продовження співпраці.

Трансферний експерт Саша Тавольєрі зі Sky заявив, що Реал встановив початкову ціну за Вінісіуса, і вона становить 150 мільйонів євро.

За повідомленнями, мадридський клуб готовий продати бразильського гравця вже наступного літа.

Саудівська Аравія наразі вважається найімовірнішим пунктом призначення для Вінісіуса, попри те, що Манчестер Сіті уважно стежить за ситуацією.

Нагадаємо, що Вінісіус у цьому сезоні далеко не такий хороший, як у попередніх, а стосунки між ним та керівництвом Реала ще більше погіршилися після останнього Ель Класіко, після якого бразилець був змушений публічно вибачитися як перед товаришами по команді, так і перед тренером Хабі Алонсо.