Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував епізод за участю Вінісіуса Жуніора, який емоційно відреагував на заміну у матчі з Барселоною (2:1).

— У нас із Вінісіусом чудові стосунки. Коли щось трапляється, ми завжди на зв’язку. Я поговорив із ним про реакцію на заміну й сказав, що це була помилка. Він вибачився, і на цьому питання закрите. Вінісіус — дуже важливий гравець, у нього немає проблем ні в збірній, ні в клубі, ні з тренером. Його особисте життя — це його справа. Я не батько і не брат, я просто його тренер, — передає слова Анчелотті AS.

Нагадаємо, що під час матчу з Барселоною Вінісіуса замінили на 72-й хвилині. Футболіст емоційно зреагував — жестикулював, висловлювався грубо та відразу попрямував у роздягальню.

У поточному сезоні за Реал Вінісіус провів 20 матчів у всіх турнірах, забив шість м’ячів і зробив п’ять гольових передач.