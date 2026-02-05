Павло Василенко

Вінісіус Жуніор знову опинився в центрі расистського скандалу. Під час матчу Кубка Іспанії, в якому Альбасете сенсаційно обіграв мадридський Реал з рахунком 3:2, один із уболівальників домашньої команди кинув у бразильця банан – символічний і відверто расистський жест.

Інцидент не залишився без наслідків. Як повідомляють іспанські ЗМІ, Державна комісія з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією та нетерпимістю у спорті визнала дії фаната серйозним порушенням закону. У результаті йому заборонили відвідувати будь-які футбольні стадіони протягом року та оштрафували на 5 000 євро.

Рішення ґрунтується на відеодоказах зі стадіону Альбасете. На записі чітко видно, як уболівальник кидає банан у Вінісіуса одразу після того, як господарі поля забили вирішальний гол.

Водночас Королівська федерація футболу Іспанії продовжує власне розслідування щодо поведінки вболівальників Альбасете в тому матчі. Клубу може загрожувати суворе покарання – від великого грошового штрафу до часткового закриття стадіону на домашні ігри.

Цей випадок – чергове нагадування про системну проблему расизму в іспанському футболі, з якою Вінісіус стикається вже не перший сезон.