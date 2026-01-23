Арбелоа — про можливе продовження контракту Вінісіуса з Реалом: «Хочу, щоб він надовго залишився тут»
Головний тренер мадридського Реала дав чіткий сигнал бразильцю
40 хвилин тому
Головний тренер Реала Альваро Арбелоа на прес-конференції прокоментував можливе продовження контракту з Вінісіусом Жуніором.
«Продовження контракту з Вінісіусом? Звичайно, я хочу, щоб він надовго залишився в Реалі. Але це залежить від нього самого та від клубу», — зазначив фахівець.
Бразильський вінгер перейшов до мадридського клубу у 2018 році з Фламенго за 45 мільйонів євро. Його нинішня угода діє до літа 2027 року. У поточному сезоні під керівництвом Арбелоа вершкові продовжують боротьбу за Ла Ліга та ЛЧ, а сам Вінісіус у 30 матчах забив 7 м'ячів і віддав 11 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Арбелоа хоче повернути до Реалу модель роботи Анчелотті.