Сергій Разумовський

Георгій Єрмаков близький до переходу в Харків, а перемовини щодо трансферу українського голкіпера вийшли на фінальну стадію.

За інформацією «ТаТоТаке», у переговорах між Харковом та Маккабі щодо переходу 24-річного воротаря з’явилася суттєва позитивна динаміка. Сторони не просто продовжують контакти, а вже мають конкретні домовленості, які дозволяють очікувати завершення угоди найближчими днями.

Ключовим питанням у перемовинах тривалий час залишалася сума трансферу. Маккабі спочатку розраховував отримати за віцечемпіона України-2024/25 у складі Олександрії близько п’яти мільйонів євро, тоді як Харків був готовий запропонувати приблизно три мільйони. Різниця в оцінці гравця була доволі значною, однак останнім часом клуби помітно наблизилися до компромісу.

За даними джерела, зараз найбільш реалістичним варіантом виглядає сума в межах 3,2–3,5 мільйона євро. Саме такий фінансовий діапазон може стати основою для остаточного оформлення трансферу. Це свідчить про те, що обидві сторони готові йти на поступки, аби завершити угоду та не затягувати процес.

Важливим фактором є й те, що Маккабі вже працює над заміною для українського воротаря. Клуб із Хайфи планує запросити голкіпера збірної Омрі Глазера, який нині виступає за Црвену Звезду. Його добре знає головний тренер Маккабі Барак Бахар, що може суттєво пришвидшити перемовини та адаптацію потенційного новачка.

Очікується, що угоду щодо Глазера буде завершено вже наступного тижня. Якщо цей трансфер справді відбудеться, Маккабі отримає необхідну заміну Єрмакову, а це відкриє шлях до остаточного переходу українця в Харків.

Ще одним вагомим аргументом на користь успішного завершення трансферу є позиція самого Єрмакова. Харків уже погодив із 24-річним воротарем особисті умови контракту. За інформацією джерела, український клуб зробив усе можливе, щоб створити для голкіпера серйозну мотивацію повернутися до України та продовжити кар’єру саме в Харкові.

Таким чином, одразу кілька чинників вказують на те, що трансфер перебуває дуже близько до завершення. Клуби майже погодили суму переходу, Маккабі вже визначився з потенційною заміною, а Харків домовився з Єрмаковим щодо особистого контракту.

Раніше повідомлялося, що Єрмаков поставив ультиматум клубу заради повернення в УПЛ.