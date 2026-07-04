Павло Василенко

Голкіпер зібрної України Георгій Єрмаков форсує свій перехід до Харкова.

«Наскільки мені відомо, український воротар ультимативно тисне на свій нинішній клуб Маккабі (Хайфа), погрожуючи більше не грати та навіть не тренуватись в його складі. Тим самим голкіпер вимагає трансферу до Харкова. За моєю інформацією, між собою клуби досі в активних перемовинах і наближаються до консенсусу щодо суми трансферу. Українцям вдається дещо збити цінник на Єрмакова. Ще нещодавно Маккабі просило за нього 5 млн євро», – написав інсайдер Ігор Бурбас у своєм телеграм-каналі.

Уродженець Києва є вихованцем столичного ДЮСШ-15, а в Україні виступав за Олександрію та перебував у структурі Шахтаря, хоча жодного матчу в основі «гірників» так і не провів, обмежуючись виступами за юнацький колектив донеччан.

До Маккабі Єрмаков перейшов у 2024 році і спершу грав за олександрійців в оренді, а вже сезон 2025/26 повноцінно провів в Ізраїлі.

Всього Георгій відіграв за команду із Хайфи у 37 матчах у всіх турнірах: 45 пропущених голів та 12 кліншитів.

У травні 2026 року був вперше викликаний у розташування збірної України, за яку поки що не встиг дебютувати.

Трансферна вартість воротаря згідно порталу Transfermarkt складає 2,5 мільйони євро, а його контракт з ізраїльтянами розрахований до 30 червня 2027 року.