Павло Василенко

Президент Барселони Жоан Лапорта напередодні фіналу Суперкубка Іспанії зробив гучну заяву, не лише окресливши амбіції каталонців, а й відкрито визнавши глибоку кризу у відносинах з мадридським Реалом. За його словами, нині контакти між двома грандами фактично розірвані.

Причиною напруження стала відсутність президента Реала Флорентіно Переса на протокольній зустрічі перед матчем у Джидді. Замість нього мадридський клуб представляв директор з міжнародних зв’язків Еміліо Бутрагеньйо, що Лапорта сприйняв як чіткий сигнал.

«Наші стосунки з Реалом погані, вони зірвані. Є низка питань, які нас роз’єднали. Якщо раніше ми були лише вічними суперниками, то тепер ситуація дійшла до реального розриву. Це не означає відсутність поваги, але все залежить від обох сторін», – наголосив президент Барселони іспанським ЗМІ.

Втім, конфлікт за межами поля не зменшує бойового настрою каталонців. Лапорта підкреслив, що команда максимально мотивована виграти Суперкубок – перший можливий трофей у 2026 році.

«Ми хочемо почати рік з титулу. Кожного разу, коли Барселона вигравала Суперкубок, це ставало імпульсом для інших перемог. Це задає вектор усього сезону».

Президент каталонців також наголосив, що у фіналі немає фаворитів. Обидві команди мають свої сильні сторони, але Барселона робить ставку на командний дух і інтенсивність гри, які вже принесли успіх у півфіналі.

«Ми сповнені ентузіазму і хочемо подарувати радість уболівальникам», – підсумував Лапорта.

Матч Барселона – Реал пройде сьогодні та розпочнеться о 21:00 за київським часом.