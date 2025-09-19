Павло Василенко

Один зі співвласників Манчестер Юнайтед, сер Джим Реткліфф, особисто втрутився у ситуацію з кризою команди. У четвер він прилетів гелікоптером до тренувального центру в Каррінгтоні, де провів серію зустрічей, серед яких ключова – з головним тренером Рубеном Аморімом, повідомляє The Athletic.

Хоча цей візит планувався заздалегідь, головний акцент змістився: тепер мільярдер прагне знайти вихід із глибокої кризи, у якій опинився клуб.

Сумний старт сезону

Манчестер Юнайтед виграв лише один із перших чотирьох матчів Англійської Прем’єр-ліги. До того ж команда зазнала принизливого вильоту з Кубка Карабао від клубу четвертого дивізіону – Грімсбі.

Напруга в роздягальні

Аморіма критикують за впертість у використанні тактичної схеми, яка явно не підходить гравцям. За даними британських ЗМІ, він уже втратив довіру значної частини футболістів, а його майбутнє залежить від наступних трьох поєдинків. Перший – проти Челсі на «Олд Траффорд».

Дорогий контракт

Контракт Аморіма діє з 11 листопада 2024 року, і якщо керівництво вирішить звільнити тренера до річниці, клубу доведеться виплатити йому 12 мільйонів фунтів компенсації, повідомляє Daily Mail. Саме тому найближчі тижні стануть вирішальними.