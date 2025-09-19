Власник Манчестер Юнайтед прилетів гелікоптером, щоб врятувати клуб від кризи з Аморімом
Джерело повідомило всі подробиці
близько 1 години тому
Один зі співвласників Манчестер Юнайтед, сер Джим Реткліфф, особисто втрутився у ситуацію з кризою команди. У четвер він прилетів гелікоптером до тренувального центру в Каррінгтоні, де провів серію зустрічей, серед яких ключова – з головним тренером Рубеном Аморімом, повідомляє The Athletic.
Хоча цей візит планувався заздалегідь, головний акцент змістився: тепер мільярдер прагне знайти вихід із глибокої кризи, у якій опинився клуб.
Сумний старт сезону
Манчестер Юнайтед виграв лише один із перших чотирьох матчів Англійської Прем’єр-ліги. До того ж команда зазнала принизливого вильоту з Кубка Карабао від клубу четвертого дивізіону – Грімсбі.
Напруга в роздягальні
Аморіма критикують за впертість у використанні тактичної схеми, яка явно не підходить гравцям. За даними британських ЗМІ, він уже втратив довіру значної частини футболістів, а його майбутнє залежить від наступних трьох поєдинків. Перший – проти Челсі на «Олд Траффорд».
Дорогий контракт
Контракт Аморіма діє з 11 листопада 2024 року, і якщо керівництво вирішить звільнити тренера до річниці, клубу доведеться виплатити йому 12 мільйонів фунтів компенсації, повідомляє Daily Mail. Саме тому найближчі тижні стануть вирішальними.
Матеріали по темі
Дорога відставка: звільнення Аморіма може обійтися Манчестер Юнайтед у солідну суму
близько 23 годин тому