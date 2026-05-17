Сергій Разумовський

У 37-му турі італійської Серії А відбулися одразу два матчі, які паралельно привернули увагу українських уболівальників, адже в обох поєдинках на полі були представники України. Рома у столичному дербі здолала Лаціо, а Мілан на виїзді взяв три очки в грі проти Дженоа. Обидва результати виявилися важливими не лише з огляду на самі матчі, а й у контексті боротьби за місця в зоні Ліги чемпіонів.

Римське дербі вийшло емоційним, напруженим і багатим на події. Рома відкрила рахунок завдяки голу Манчіні на 40-й хвилині, а після перерви той самий захисник оформив дубль та практично забезпечивши своїй команді перемогу.

На 70-й хвилині обидва колективи залишилися вдесятьох: за неспортивну поведінку вилучили Веслі Франку та Ровеллу. Уже наприкінці зустрічі на поле повернувся українець Артем Довбик, який вперше з січня з’явився у складі Роми після відновлення від травми.

Нападник встиг проявити активність у короткий ігровий відрізок: завдав двох ударів по воротах, один із них — у площину, обидва постріли були з-за меж штрафного майданчика. Також він зробив 5 дотиків до м’яча, двічі торкнувся його у штрафному суперника, віддав 2 точні передачі з 3 та один раз вдало скинув м’яч партнеру.

У паралельному матчі Мілан на чужому полі переграв Дженоа з рахунком 2:1. Господарі першими пропустили від Крістофера Нкунку, який реалізував пенальті на початку другого тайму. Та вже ближче до завершення гри відзначився Атекаме, фактично знявши усі питання щодо переможця. Гол Васкеса лише став м'ячем престижу.

Окремо варто відзначити виступ Руслана Маліновського, який провів повний матч за Дженоа. Український півзахисник був одним із найактивніших на полі та продемонстрував якісний індивідуальний перформанс. Його показники виглядають переконливо: 85% точності передач, тобто 39 влучних пасів із 46, а в останній третині поля він віддав 9 точних передач із 10.

Маліновський також здійснив 62 дотики до м’яча, двічі опинявся з ним у штрафному суперника, завдав 4 ударів по воротах, що стало найкращим показником у матчі, та віддав 2 ключові передачі. Окрім цього, в його активі 1 вигране єдиноборство з 3, один фол і одне вибивання. Оцінка українця за гру склала 7.1.

Після цих результатів Рома і Мілан набрали по 70 очок і продовжують вести боротьбу з Комо та Ювентусом (по 68) за місця в зоні Ліги чемпіонів. Турнірна інтрига перед останнім туром залишається максимально напруженою.

Серія А, 37-й тур

Рома – Лаціо 2:0

Голи: Манчіні, 40, 66

Вилучення: Веслі Франка, 70 – Ровелла, 70

Дженоа – Мілан 1:2

Голи: Васкес, 86 – Нкунку, 50 (пен.), Атекаме, 81