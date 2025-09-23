Павло Василенко

Гучний скандал у світі футболу – легенда Ювентуса Павел Недвед отримав вирок за свою діяльність у туринському клубі. Однак 53-річному чеху тюремне ув’язнення не загрожує.

Недвед залишив слід у «Старій Синьорі» одразу у двох іпостасях: як гравець (2001–2009) і як віцепрезидент (2015–2022). Його відставка збіглася з розслідуванням щодо завищення трансферних сум у фінансових документах клубу.

У травні 2023-го за порушення правил бухгалтерії «бьянконері» втратили 10 очок у Серії А, опинилися лише на сьомому місці й залишилися без єврокубків. Але справу не було закрито.

У липні 2024-го прокуратура висунула нові звинувачення – у маніпуляціях з акціями та фальшивих рахунках-фактурах. Разом із Недведом на лаві підсудних опинилися Андреа Аньєллі, Фабіо Паратічі та Мауріціо Аррівабене.

У понеділок суд виніс вирок: Недвед отримав один рік і два місяці позбавлення волі умовно. Такий самий термін отримали Аньєллі й Паратічі, тоді як Аррівабене було повністю виправдано.

Попри цей скандал, вирок не вплине на нинішню діяльність легенди чеського футболу. Недвед залишається ключовою фігурою у Федерації футболу Чехії, де працює спортивним директором і відповідає за головну та молодіжну збірні країни.

Недвед – видатна постать у чеському футболі. У складі національної збірної він здобув срібло на Євро-1996, бронзу на Євро-2004 та виступав на ЧC-2006 року. Загалом він провів 91 матч за національну команду і забив 18 голів.

Як гравець виступав за Дуклу, Спарту, Лаціо та Ювентус. Триразовий чемпіон внутрішньої ліги та триразовий переможець Серії А. Володар Золотого м’яча 2003 року.