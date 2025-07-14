Ексфорвард Шахтаря (1997-2007) та збірної України (2000-2008) Андрій Воробей інтерв’ю сайту Sport-express.ua прокоментував шанси 29-річного центрального захисника Миколи Матвієнка перейти з лав «гірників» до європейського клубу.

«Клубу вже потрібно думати про продаж Матвієнка, тому що вік потихеньку підтискає. Шахтарю треба щось і заробити. Але я не думаю, що клуб буде робити ставку на Марлона, якщо навіть піде Матвієнко або Бондар. Думаю, підступ у чомусь іншому.

Минулий сезон у Матвієнка видався не дуже блискучим, були позиційні помилки. Але він – досвідчений і розумний футболіст з хорошими даними, баченням поля, у нього пристойна швидкість і фізика.

В Англії або Італії йому буде важко заграти, а ось Туреччина і Бельгія під силу. Подивимося. Навіть якщо Матвієнко потрапить в АПЛ, то з часом може набрати форму і не загубитися», – сказав Воробей.