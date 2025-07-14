Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей для сайту Sport-express.ua прокоментував повернення у донецький клуб бразильського захисника Марлона.

«Я вважаю, що він непогано грав при Де Дзербі. Але я сам не розумію, чому його повернув Шахтар. Марлон втік із Шахтаря, коли клубу було важко. Я не прихильник таких повернень. Те саме було і з Ілсіньо. У важкі моменти об клуб витерли ноги, плюнули в душу, а потім повертаються, та ще й зарплату за це отримують. Мені важко це зрозуміти.

Після Шахтаря у Марлона не пішла кар'єра: там не заграв, там не прижився, тому мені важко сказати, навіщо його повертати. Можливо, свою роль зіграли гроші. Може, Шахтар хоче, щоб він знову заграв і спробувати його продати або віддати в оренду», – сказав Воробей.