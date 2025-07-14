Колишній форвард Шахтаря жорстко висловився про повернення Марлона в донецький клуб
Експерт дав чітку відповідь
близько 1 години тому
Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей для сайту Sport-express.ua прокоментував повернення у донецький клуб бразильського захисника Марлона.
«Я вважаю, що він непогано грав при Де Дзербі. Але я сам не розумію, чому його повернув Шахтар. Марлон втік із Шахтаря, коли клубу було важко. Я не прихильник таких повернень. Те саме було і з Ілсіньо. У важкі моменти об клуб витерли ноги, плюнули в душу, а потім повертаються, та ще й зарплату за це отримують. Мені важко це зрозуміти.
Після Шахтаря у Марлона не пішла кар'єра: там не заграв, там не прижився, тому мені важко сказати, навіщо його повертати. Можливо, свою роль зіграли гроші. Може, Шахтар хоче, щоб він знову заграв і спробувати його продати або віддати в оренду», – сказав Воробей.
Марлон вперше перейшов до Шахтаря влітку 2021 року з італійського Сассуоло за 12 мільйонів євро.
Transfermarkt оцінює 29-річного центрбека у три мільйони євро.
Бразилець за час професійної кар'єри окрім Шахтаря встиг пограти за бразильський Флуміненсе, іспанську Барселону, американський ФК Лос-Анджелес, французьку Ніццу та італійські Монцу й Сассуоло.