Сергій Стаднюк

На матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між фінським Ільвесом та донецьким Шахтарем призначено бригаду арбітрів із Норвегії. Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Головним арбітром зустрічі буде Мохаммад Аслам. Йому на лініях допомагатимуть Йорген Вальстадстве та Альф Олав Россланн. Функції четвертого арбітра виконає Мариус Гансен-Гретта.

За системом VAR на матчі працюватиме Кристоффер Хагенес. Його ж помічницею стане Емілі Доксет.

Нагадаємо, Шахтар майже гарантував собі прохід до наступного раунду кваліфікації. У першому матчі «гірники» забили Ільвесу шість м’ячів без відповіді. У випадку загальної перемоги підопічні Арди Турана у другій стадії зіграють проти Бешикташа.

У випадку малоймовірної поразки Шахтар вже у Лізі конференцій зіграє проти АЗ.