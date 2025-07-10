Ворскла зробила заяву щодо відходу Любеновича
Команда отримає нового наставника
близько 1 години тому
Фото: ФК Ворскла
Сьогодні стало відомо, що Желько Любенович залишив посаду головного тренера Ворскли. Пресслужба полтавського клубу зробила заяву з цього приводу.
«Головний тренер Желько Любенович повідомив клубу про своє бажання залишити Полтаву «за сімейними обставинами». Керівництво футбольного клубу «Ворскла» з розумінням поставилося до ситуації. Сторони потисли руки, побажавши одне одному подальших успіхів.
Ім’я нового головного тренера команди буде озвучено найближчим часом».
Нагадаємо, що Любенович на цій посаді протримався менше місяця.
За підсумками минулого сезону Ворскла вилетіла з УПЛ у Першу лігу.