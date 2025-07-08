Голкіпер Ворскли цікавий європейському клубу
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42 хвилини тому
Фото: ФК Ворскла
Воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко потрапив до сфери інтересів румунського клубу Універсітатя Крайова. Про це проінформував портал gsp.ro.
Нагадаємо, що напередодні Універсітатя Крайова офіційно оголосила про перехід ексгравця криворізького Кривбаса Олександра Романчука.
Ісенко загалом провів за полтавську Ворсклу 85 поєдинків у всіх офіційних турнірах.
Transfermarkt оцінює 21-річного голкіпера у 700 тисяч євро.
У сезоні 2024/25 Ворскла фінішувала на 13-му місці у підсумковій таблиці Української Прем'єр-ліги, а в стикових матчах програла ФК Кудрівка і вилетіла у Першу лігу.
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