Вперше з ЧС-1994 жодна збірна не виграла всі матчі в групі

Три команди набрали сім очок

Завершився груповий етап ЧС-2022.

Вперше за сім турнірів жодна збірна не набрала максимальну кількість очок в групі. До цього такий результат був на ЧС-1994.

Відразу три команди набрали сім очок. Це Марокко, Нідерланди і Англія. Решта набрали менше очок.

У 3-му турі групової стадії поточного ЧС Бразилія останньої мала шанс набрати 9 очок, проте поступилася Камеруну (0:1).

уже відомі всі пари 1/8 фіналу ЧС-2022.