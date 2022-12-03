ЧС-2022. Аргентина обіграла Австралію. Як це було
Вперше з ЧС-1994 жодна збірна не виграла всі матчі в групі
Три команди набрали сім очок
Завершився груповий етап ЧС-2022.
Вперше за сім турнірів жодна збірна не набрала максимальну кількість очок в групі. До цього такий результат був на ЧС-1994.
Відразу три команди набрали сім очок. Це Марокко, Нідерланди і Англія. Решта набрали менше очок.
У 3-му турі групової стадії поточного ЧС Бразилія останньої мала шанс набрати 9 очок, проте поступилася Камеруну (0:1).
уже відомі всі пари 1/8 фіналу ЧС-2022.
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