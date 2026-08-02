Сергій Разумовський

Динамо несподівано внесло нападника Владислава Супрягу до заявки на офіційному сайті української Прем’єр-ліги на сезон-2026/27. 26-річний форвард заявлений за списком А та виступатиме під номером 24.

Останнім часом здавалося, що Супряга влітку залишить київський клуб. Футболіст проходив передсезонну підготовку на клубній базі, однак паралельно залишалося відкритим питання щодо його майбутнього. Минулого сезону нападник виступав на правах оренди за Епіцентр.

У складі команди Супряга провів 23 матчі, у яких забив три голи та віддав одну результативну передачу. Епіцентр мав намір оформити повноцінний трансфер форварда, проте клубам наразі не вдалося домовитися про викуп його контракту.

На початку липня Супряга розповідав, що ще не обговорював із головним тренером Динамо Ігорем Костюком власні перспективи в першій команді. У цей період нападник підтримував фізичну форму разом із Динамо U-21.

Нещодавно футболіст навіть отримав ігрову практику в складі молодіжної команди. Супряга провів 60 хвилин у матчі першого туру УПЛ-2 проти Лівого Берега. Поєдинок завершився перемогою Динамо з рахунком 3:2.

Владислав Супряга приєднався до Динамо у 2018 році. За весь час виступів у київському клубі нападник забив лише три голи. Стільки ж результативних ударів він записав до свого активу в минулому сезоні за Епіцентр.

Упродовж кар’єри форвард також виступав на правах оренди за Дніпро-1, італійську Сампдорію та Зорю. Попри статус чемпіона світу U-20, Супрязі досі не вдалося стабільно закріпитися в основному складі Динамо. Чинний контракт нападника з київським клубом розрахований до літа 2027 року.