Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може пропустити тривалий період через травму та повернутися на поле лише на початку 2027 року. Раніше футболіст переніс операцію.

Як повідомляє Yeni Mesaj, причиною настільки довгого відновлення могла стати недбалість медичного штабу клубу. Через це український центрбек ризикує втратити майже цілий рік кар’єри.

Батагов у нинішньому сезоні встиг добре зарекомендувати себе у складі Трабзонспора. Українець неодноразово потрапляв до символічних збірних туру турецької Суперліги та привертав увагу своєю стабільною грою в обороні.

Також захисник перебував у полі зору тренерського штабу збірної України ще за Сергія Реброва. З огляду на його прогрес у Туреччині, Батагов міг розраховувати на шанс у національній команді.

Найближчим часом збірна України може отримати нового головного тренера. За наявною інформацією, одним із головних кандидатів є італійський фахівець Андреа Мальдера. Для Батагова це могло б стати можливістю проявити себе та поборотися за дебют у складі синьо-жовтих.

Однак через травму та тривале відновлення футболіст, найімовірніше, не зможе скористатися цим шансом найближчим часом. Питання, чи отримає він можливість заявити про себе у збірній після повернення, залишається відкритим.

Нагадаємо, Трабзонспор раніше достроково втратив шанси пробитися до Ліги чемпіонів. Команда українців не зможе фінішувати на другому місці в турецькій Суперлізі.