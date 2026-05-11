Сергій Разумовський

У 33-му турі португальскої Прімейри Бенфіка на своєму полі зіграла внічию з Брагою — 2:2.

Команди видали напружений другий тайм, у якому й були забиті всі голи. Одразу після перерви Бенфіка відкрила рахунок завдяки точному удару Рафи Сілви на 46-й хвилині. Втім, перевага господарів протрималася недовго: уже на 48-й хвилині Пау Віктор відновив рівновагу.

Наприкінці зустрічі Брага зуміла вийти вперед — на 88-й хвилині відзначився Горбі. Однак Бенфіка уникнула поразки у компенсований час: на 90+5-й хвилині Павлідіс забив рятівний м’яч і встановив остаточний рахунок матчу.

Варто зазначити, що ще два голи Бенфіки були скасовані після перегляду VAR, тож господарі могли розраховувати і на перемогу.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів повний матч. За гру він не здійснив жодного сейву, виконав 16 передач, 12 із яких були точними, що склало 75% точності, а також 17 разів торкнувся м’яча. Оцінки українця за підсумками зустрічі вийшли невисокими: FlashScore поставив йому 5.5, SofaScore — 6.0, а WhoScored — 5.5.

Ще один українець у складі Бенфіки, півзахисник Георгій Судаков, уп’яте поспіль не вийшов на поле.

Після цієї нічиєї Бенфіка набрала 77 очок. Команда на два бали відстає від Спортінга у боротьбі за другу позицію.

Голи: Рафа Сілва, 46, Павлідіс, 90+5 – Пау Віктор, 48, Горбі, 88