Сергій Разумовський

Буковина вже визначилася з тим, де проводитиме домашні матчі на старті нового сезону. Як повідомляє «ТаТоТаке», чернівецький клуб не встигне підготувати власну арену до початку змагань, тож змушений буде тимчасово переїхати на інший стадіон.

Причина полягає в тому, що роботи на домашній арені Буковини у Чернівцях фактично ще не розпочиналися. Йдеться про заміну та встановлення освітлення, і саме ці етапи залишаються ключовими для завершення модернізації об’єкта. За попередніми оцінками, навіть за оптимістичного сценарію завершення цих робіт очікується не раніше жовтня-листопада 2026 року. Якщо ж процес затягнеться, то реальнішим виглядає варіант із введенням арени в експлуатацію лише навесні 2027-го.

Отже, на старті сезону новачок Української Прем’єр-ліги проводитиме свої номінально домашні поєдинки у Львові. Тимчасовою базою для Буковини стане стадіон Україна, де команда зможе приймати суперників до моменту повернення на власний стадіон у Чернівцях.

Раніше Буковина підписала двох гравців ЛНЗ.