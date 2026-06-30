Буковина підписала двох гравців ЛНЗ
Хто підсилив чернівецьку команду?
близько 2 годин томуПідписатися в
В'ячеслав Танковський. Фото - ФК Буковина
Буковина досягла домовленості з ЛНЗ щодо оренди 30-річного півзахисника В'ячеслава Танковського.
Другим новачком чернівецького клуб став 28-річний Ілля Путря, орендований також у ЛНЗ на рік.
Чернівецька команда зіграла у Першій лізі 30 матчів, в яких здобула 26 перемог, тричі зіграла внічию та лише одного разу поступилася. У підсумку клуб виграв чемпіонат з 81 балом в активі.
У першому турі УПЛ Буковина зіграє проти ЛНЗ