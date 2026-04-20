Сергій Разумовський

Федерація футболу Румунії офіційно повідомила про призначення Георге Хаджі новим головним тренером національної збірної. Відомий у минулому футболіст очолив румунську команду на тривалий період, адже його контракт розрахований одразу на два відбіркові цикли.

На цій посаді Хаджі змінив Мірчу Луческу, який раніше керував збірною Румунії. Нагадаємо, що досвідчений фахівець помер 7 квітня, після чого у федерації мали визначитися з новим наставником для національної команди.

Для Георге Хаджі це не перший досвід роботи зі збірною Румунії. Ще у 2001 році він уже виконував обов’язки головного тренера національної команди та встиг провести на чолі збірної два матчі. Тепер же легендарний у минулому футболіст отримав нову можливість проявити себе на цій посаді вже на довшій дистанції.

Хаджі добре відомий футбольному світу завдяки яскравій ігровій кар’єрі. У різні роки він виступав за такі гранди європейського футболу, як Реал, Барселона та Галатасарай, і вважається одним із найвидатніших румунських футболістів в історії.

Останнім місцем роботи 61-річного фахівця був Вііторул, який він залишив у червні 2025 року. Відтоді фахівець не працював у жодній команді, а тепер повертається до активної тренерської діяльності, очоливши головну команду своєї країни.