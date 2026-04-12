З'явилися обставини смерті Луческу, які намагалися не розголошувати
Це сильно вплинуло на погіршення стану легендарного наставника
близько 5 годин тому
Близький друг легендарного футбольного тренера Мірчі Луческу розповів, що легендарний фахівець тривалий час боровся з тяжким онкологічним захворюванням.
Директор румунського видання Gazeta Sporturilor Овідіу Іоаніцоая повідомив, що справжній стан здоров’я тренера намагалися не розголошувати, аби не травмувати громадськість і самого Луческу.
За його словами, у фахівця була виявлена лейкемія, яка суттєво вплинула на перебіг хвороби та погіршення стану. Цитує Іоніцоая golazo.ro.
«Ми намагалися приховати діагноз, але лейкемія спровокувала і прискорила кінець. Він був бійцем, для нього не існувало заздалегідь програних ситуацій. Спочатку він не хотів вірити, а згодом, здавалося, вже розумів усе, але не показував цього».
Нагадаємо, керівництво Шахтаря відвідало церемонію прощання з Луческу у Бухаресті.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
Поділитись