Сергій Разумовський

Райо Вальєкано оголосив про підписання колишнього вінгера Динамо Гіоргія Цитаїшвілі. Про перехід 25-річного футболіста повідомила пресслужба іспанського клубу.

Цитаїшвілі приєднався до Райо Вальєкано на правах вільного агента. Його контракт із Динамо завершився 30 червня, після чого гравець отримав можливість самостійно обрати нову команду. Угода з іспанцями розрахована до літа 2029 року.

Гіоргій Цитаїшвілі є вихованцем київського Динамо. Він пройшов підготовку в академії столичного клубу та свого часу вважався одним із перспективних футболістів системи киян. Однак закріпитися в першій команді Динамо йому не вдалося.

Після початку повномасштабного вторгнення Динамо п’ять разів віддавало Цитаїшвілі в оренду. Грузинський вінгер виступав за польські Віслу та Лех, грузинське Динамо з Батумі, іспанську Гранаду, а також французький Мец.

Минулого сезону футболіст провів 35 матчів у складі Меца. За цей час він забив три голи та віддав дві результативні передачі. Цитаїшвілі використовувався переважно на фланзі атаки, де міг створювати гостроту завдяки швидкості, техніці та вмінню діяти один в один.

Для Райо Вальєкано новачок може стати посиленням перед виступами в чемпіонаті Іспанії та єврокубках. Минулого сезону мадридська команда посіла восьме місце в Ла Лізі та дійшла до фіналу Ліги конференцій.

У вирішальному матчі турніру Райо Вальєкано поступився Кристал Пелас із рахунком 0:1. А у 2017 році фанати клубу не прийняли трансфер нападника збірної України Романа Зозулі через «зв'язки з ультраправими організаціями в Україні».