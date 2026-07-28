Денис Сєдашов

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко успішно переніс хірургічне втручання після травми колінного суглоба. Повідомляє пресслужба біло-синіх.

Про деталі операції та подальше відновлення гравця розповів головний лікар першої команди киян Андрій Шморгун:

Минулої п’ятниці Костянтину Вівчаренку була проведена артроскопія колінного суглоба. Операцію в Барселоні виконав професор Рамон Кугат. Разом із нашим футболістом перебував клубний лікар Ігор Конівець. Після повернення до Києва захисник розпочне реабілітацію на клубній базі Динамо. Футболіст проходитиме необхідні відновлювальні процедури та фізіотерапію, займатиметься в реабілітаційному залі та виконуватиме комплекс спеціальних вправ. Андрій Шморгун

Нагадаємо, 22-річний фулбек зазнав ушкодження у матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської Універсітаті Клуж (0:0, 4:2 за пенальті). Цей поєдинок наразі залишається єдиним для Вівчаренка у поточному сезоні.

Тим часом Динамо готується до матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького ПАОКа. Після поразки у першій зустрічі (2:3) кияни зіграють у Салоніках на стадіоні Тумба у середу, 30 липня. Початок зустрічі — о 20:45 за київським часом.

Динамо посіло лише друге місце в чемпіонаті України, однак усе одно зіграє в ЮЛЧ. Як таке можливо?