Український нападник Назарій Русин прокоментував інтерес з боку Карпат та свій чинний контракт із сьомою командою англійської Прем'єр-ліги минулого сезону Сандерлендом.

Не знаю. Я цим питанням не займаюся, тому нічого конкретного зараз сказати не можу. Наразі чекаю завершення свого контракту з Аркою, який закінчується 30 червня. Нічого не відомо. Із Сандерлендом розмовляє мій агент. Я поки ніякої конкретної інформації не маю. Знаю тільки, що 4 липня маю бути в Сандерленді, бо тоді в нас починається збір. Тому 1 липня я вилітаю до Англії.

Так, звичайно, є варіант залишитися. Я цього не виключаю. У мене ще рік контракту із Сандерлендом. Зараз для мене головне — прилетіти до Англії. Ми подали на візи для моїх дітей, і вже там подивимося, як усе буде.

Але є велика ймовірність, що я залишуся в Англії на рік і допрацюю контракт із Сандерлендом до кінця (до літа 2027 року). Чи була розмова з Ле Брі? Ні, не було, – розповів Русин в інтерв'ю «Українському футболу».