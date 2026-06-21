Сергій Разумовський

Нападник Андрій Борячук залишає Епіцентр. Про завершення співпраці з футболістом повідомила пресслужба клубу.

Борячук приєднався до команди влітку минулого року. У сезоні 2025/2026 форвард провів за Епіцентр 12 матчів: 11 — в Українській Прем’єр-лізі та один — у Кубку України.

Єдиним голом у складі клубу нападник відзначився у 6-му турі УПЛ у матчі проти криворізького Кривбасу. Епіцентр подякував Борячуку за роботу та побажав йому міцного здоров’я й успіхів у подальшій кар’єрі.

Андрій Борячук є вихованцем Шахтаря та перебував у системі донецького клубу до 2023 року.

Нагадаємо, Епіцентр продовжив контракт з двома іспанськими футболістами.