Михайло Цирук

На Клубному чемпіонаті світу у США завершився груповий етап. Чогось надзвичайного чи сенсаційного на ньому ми не побачили, однак свої несподіванки, цікаві розвʼязки та красиві історії все ж були, тож пропонуємо пригадати все найцікавіше, що сталося в першій частині турніру.

Мінус Порту та Атлетіко

Якщо говорити про несподіванки, то тут варто почати з вильоту двох міцних європейських клубів та постійних учасників ЛЧ - Порту та мадридського Атлетико. За своєю суттю ці вильоти були доволі різними: якщо португальський клуб турнір справді провалив, і у поєдинках проти Палмейраса (0:0), Інтера Маямі (1:2) та Аль-Ахлі (4:4) набрав лише два очки, то виступ матрацників провалом справді не назвеш.

Підопічні Дієго Сімеоне програли лише один матч - проти ПСЖ (0:4), де останні два мʼячі пропустили після вилучення. Однак після такого розгрому врятувати ситуацію не допомогли навіть дві перемоги над Сіетлом (3:1) та Ботафогу (1:0). У підсумку Атлетіко набрав ті ж самі шість очок, що й французький та бразильський клуби, однак через найгіршу різницю мʼячів фінішував на третьому місці в групі та вирушив додому.

Бразильська феєрія

А от справжнім відкриттям цього КЧС стали бразильські клуби. Від цієї країни на турнірі було чотири представники, і всі чотири в підсумку, подолали груповий етап. Найуспішнішим з усіх був Фламенго. У групі з Челсі (3:1), ФК Лос-Анджелес (1:1) та туніським Есперансом (2:0) команда, де виступають добре знайомі європейському вболівальнику Жоржиньо, Даніло та Алекс Сандро, зуміла набрати сім балів та посісти перше місце.

Виграти свою групу зумів і Палмейрас, і для цього вистачило лише пʼяти очок: трьох - за перемогу над Аль-Ахлі (2:0) та по одному за нічиї з Інтером Маямі (2:2) та Порту (0:0). А от Ботафого та Флуміненсе обмежилися другими позиціями у своїх квартетах, однак навряд чи хтось з їхніх шанувальників через це надто засмутився. Таким чином Бразилія у 1/8 фіналу буде представлена на максимально можливому рівні.

Український слід

Не обійшлося на груповому етапі й без України. Про неї у матчі останнього туру проти мюнхенської Баварії нагадав голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін. Воротар здійснив чотири сейви, і деякі з них були справді дуже якісними, зберіг свої ворота в недоторканності та допоміг своїй команді здобути мінімальну перемогу та виграти групу. За підсумками матчу саме Трубіна було визнано його найкращим гравцем, тож після гри він мав можливість дати інтервʼю на весь стадіон.

Сенсація від Окленда

Запамʼятається цей турнір і для скромного представника Нової Зеландії - Окленд Сіті. Аматорський колектив, переважна більшість гравців якого, окрім футболу, мають інші роботи, після поразок 0:10 від Баварії та 0:6 від Бенфіки в останньому турі несподівано забив гол та здобув залікове очко (1:1). Жертвою сенсації стала аргентинська Бока Хуніорс, яка в підсумку не змогла вийти з групи, а вирішальний мʼяч на свій рахунок записав захисник Крістіан Грей, який працює шкільним вчителем фізкультури.

Для розуміння рівня команди: коли перед грою з Бенфікою її головного тренера Пола Поса запитали про Ніколаса Отаменді, він відповів, що не знає такого футболіста, і через це команда, що не змогла стерпіти такого іспанського сорому, нібито навіть вимагає змінити наставника. Тим несподіваніший той факт, що ці хлопці змогли набрати на турнірі бодай очко.

Примхлива американська погода

Як не спека, то шторм, як не шторм, то гроза. Матчі Клубного чемпіонату світу вже чимало разів переривалися через погодні умови, і якщо з погляду інфраструктури США готові до майбутнього ЧС у наступному році, то от щодо природних умов для гри в футбол є питання.

За рік, приблизно в ці ж самі дати, на цих самих аренах відбуватиметься справжній мундіаль, і якщо там матчі також перериватимуться за першої ліпшої нагоди, буде якось не дуже. Тож тут або правила безпеки помʼякшувати, і не ховати гравців у роздягальні на 30 хвилин кожного разу, коли чути грім, або ж ретельніше обирати місця проведення турніру.

Топматчі будуть пізніше

Якщо поглянути на список пар, які сформувалися в 1/8 фіналу, то яскравих вивісок вийшло не так багато. Найбільше привертає увагу, звісно, протистояння Реала та туринського Ювентуса, що відбудеться вже 1 липня. Також можна відзначити європейську дуель Челсі та Бенфіки зустріч Мессі проти колишньої команди - ПСЖ, або ж протистояння англійських шейхів з Ман Сіті проти Саудівських з Аль-Хіляля. Однак загалом найстатусніші протистояння турніру ще точно попереду, і побачити їх ми зможемо вже на наступних стадіях.

У матеріалі використані фото Getty Images.