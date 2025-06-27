Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився враженнями від перемоги своєї команди над Зальцбургом у третьому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу. Королівський клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0 завдяки влучним ударам Вінісіуса Жуніора, Федеріко Вальверде та Гонсало Гарсії.

Цей результат дозволив Реалу фінішувати першим у групі та забезпечити собі місце в 1/8 фіналу.

Я задоволений, сьогодні всі гравці боролися за м’яч. Дуже важливо, щоб у захисті працювала вся команда. У сучасному футболі неможливо досягти успіху без самовіддачі. Ми провели хороший матч і стали першими в групі.

Реал продовжить боротьбу за титул у плей-оф. Вже 1 липня команда Алонсо зустрінеться з Ювентусом на стадіоні Хард Рок у Маямі. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.