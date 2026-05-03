Головний тренер Олександрії Володимир Шаран підбив підсумки матчу 26 туру УПЛ проти Колоса (0:3). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Дуже важкий матч – напевно, найважчий у моїй кар’єрі через повітряні тривоги, для суперника теж, однозначно. Але ми розуміли нашу ситуацію, розуміємо її кожен день і намагалися, звичайно, грати на перемогу, тому що передумови були в другому таймі з Епіцентром, коли команда дійсно додала і бажала перемогти.

Ми побачили до першого пропущеного м’яча знову таки цю команду, але цього мало, тому що ми пропускаємо - і одразу в хлопців іде невпевненість, вони опускають трішки руки, потім доводиться в роздягальні трішки по-іншому розмовляти. Вважаю, що в другому таймі ми грали досить непогано, але це максимум, напевно, цієї команди, - пояснив Шаран.