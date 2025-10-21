Забарний вперше вилучився в ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів
Ілля привіз пенальті
Центрбек ПСЖ та збірної України Ілля Забарний достроково завершив поєдинок 3 туру Ліги чемпіонів проти Баєра.
Кошмар для Забарного почався з 25 хвилини, коли після влучання м'яча в його руку було призначено 11-метровий, що не реалізував Грімальдо.
На 37-й хвилині поєдинку українець програв позиційну боротьбу форварду Леверкузена Кофена, зупинивши прохід опонента не заправилами у штрафному ПСЖ.
Іспанський рефері Хесус Хіль Мансано показав друге попередження Забарному, який вирівняв склади обох команд на полі.
Після першого тайму в поєдинку Баєр - ПСЖ рахунок 1:4 на користь чинного володаря трофею.
