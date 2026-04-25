Сергій Разумовський

Колишній захисник Шахтаря, Карпат, Дніпра та збірної України Артем Федецький отримав нову посаду в структурі Української асоціації футболу. Як повідомляє пресслужба УАФ, його обрано членом Контрольно-дисциплінарного комітету.

Відповідне рішення було ухвалене під час чергового щорічного Конгресу УАФ, на якому відбулися кадрові зміни одразу в кількох органах асоціації. Зокрема у Контрольно-дисциплінарному комітеті та Виконавчому комітеті.

У межах оновлення складу КДК Конгрес відкликав із комітету Сергія Бухалєнкова, Віталія Реву та Дениса Спєрова. Натомість новими членами Контрольно-дисциплінарного комітету стали Юрій Гуменюк, Мирослав Небесник та Артем Федецький.

Також зміни відбулися у Виконавчому комітеті УАФ. У рамках ротації представників Асамблеї регіонів були припинені повноваження членів Виконкому Сергія Куніцина та Олексія Маркова. Крім того, делегати взяли до відома, що ще 2 вересня 2025 року свої повноваження члена Виконкому склав Ігор Хіблін.

На пропозицію Асамблеї регіонів до складу Виконкому УАФ увійшли троє нових представників: Микола Бєлий, який очолює Запорізьку обласну асоціацію футболу, Іван Дуран — голова Закарпатської асоціації футболу, а також Тарас Клим — очільник Івано-Франківської асоціації футболу.

Окремо Конгрес ухвалив рішення надати Ігорю Хібліну почесне членство в УАФ. Такий статус він отримав за видатні заслуги перед українським футболом.

