Сергій Разумовський

Лівий Берег за підсумками двох перехідних матчів здолав Олександрію із загальним рахунком 2:1 та виборов право виступати в українській Прем’єр-лізі. Для київського клубу це стало історичним досягненням, а для його головного тренера Олександра Рябоконя — ще одним вагомим записом у тренерській кар’єрі.

Саме завдяки цьому успіху Рябоконь встановив унікальне досягнення в українському футболі. Лівий Берег став уже третьою командою, яку фахівець зумів підняти до елітного дивізіону чемпіонату України. Раніше він досягав такого результату з Борисфеном у 2003 році, а згодом повторив подібний успіх із Десною у 2018-му.

Таким чином, Олександр Рябоконь став першим тренером в історії незалежного українського футболу, якому вдалося тричі вивести свої команди до найвищого дивізіону. Більше того, він став і першим наставником, який зробив це з трьома різними клубами. Про цей історичний факт повідомила пресслужба УПЛ.

Якщо поглянути ширше на статистику українського футболу, то від 1992 року право вивести клуби Першої ліги до елітного дивізіону країни отримували команди під керівництвом 59 різних тренерів. Це підкреслює унікальність досягнення Рябоконя, адже навіть серед великої кількості наставників подібний результат раніше нікому не підкорявся.

Загалом щонайменше двічі успішно підвищували свої команди у класі 13 тренерів. При цьому окремо варто відзначити групу фахівців, які двічі виводили до Прем’єр-ліги один і той самий клуб. До цього переліку входять Анатолій Волобуєв зі Сталлю Алчевськ, Віталій Кварцяний з Волинню, Володимир Шаран з Олександрією, Юрій Вірт з Вересом та Роман Григорчук з Чорноморцем.