Комітет арбітрів УАФ визначився з призначенням офіційних осіб на центральний матч 26-го туру української Прем’єр-ліги, в якому зустрінуться Динамо та Шахтар. Про склад суддівської бригади повідомила пресслужба київського клубу на офіційному сайті.

Головним арбітром майбутнього поєдинку призначено Олександра Афанасьєва з Харкова. У нинішньому сезоні він уже працював на 12 матчах УПЛ, а також обслуговував одну гру Кубка України. За цей час арбітр показав футболістам 28 жовтих карток і одного разу вказав на одинадцятиметрову позначку.

Допомагатимуть головному судді на лініях Ігор Рибченко із Запоріжжя та Денис Романов із Дніпра. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Сергій Задиран, який представляє Київську область.

За роботу системи відеоповторів відповідатиме Володимир Новохатній із Черкас, призначений арбітром VAR. Його асистенткою на цьому матчі буде Марина Стрілецька із Сум.

Також стали відомі імена офіційних спостерігачів. Контролювати роботу суддівської бригади буде Андрій Шандор, а за функціонування VAR відповідатиме спостерігач Юрій Можаровський. Обидва представляють Львів.

Поєдинок між Динамо та Шахтарем відбудеться у неділю, 3 травня. Стартовий свисток у принциповому матчі прозвучить о 18:00.