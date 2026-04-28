Сергій Разумовський

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко ризикує не зіграти в найближчому матчі проти донецького Шахтаря. За інформацією «ТаТоТаке», футболіст зазнав пошкодження литкового м’яза, через що не потрапив до заявки команди на поєдинок із Кривбасом.

Наразі точні терміни його відновлення залишаються невідомими. Водночас очікується, що хавбек повинен повернутися до строю щонайпізніше до матчу 27-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Це означає, що участь Михайленка в українському класичному, яке відбудеться вже цієї неділі в Києві, перебуває під серйозним питанням.

Ситуація для Динамо ускладнюється ще й тим, що зустріч із Шахтарем майже напевно пропустить і основний опорний півзахисник команди Володимир Бражко. Він, за попередніми даними, зазнав пошкодження задньої поверхні стегна під час розминки перед грою у Кривому Розі.

Нагадаємо, центральний матч 26-го туру української Прем'єр-ліги Динамо – Шахтар відбудеться у Києві у неділю, 3 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:00.