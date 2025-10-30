Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубка України
Надалі без Шахтаря
близько 1 години тому
Фото - УАФ
30 жовтня відбулися останні поєдинки 1/8 фіналу Кубка України. На цій стадії турнір залишили ще два представники УПЛ: Рух та Шахтар. То ж з української еліти залишилися лише Динамо, ЛНЗ та Металіст 1925. Найбільше представників має Перша ліга – чотири клуби. Також залишилася одна команда з Другої ліги.
Всі учасники 1/4 фіналу Кубок України
УПЛ: Динамо (Київ), ЛНЗ (Черкаси), Металіст 1925 (Харків)
Перша ліга: Буковина (Чернівці), Інгулець (Петрове), Фенікс-Маріуполь (Львівська область), Чернігів
Друга ліга: Локомотив (Київ)
Фінал Кубка України-2025/26 запланований на 20 травня 2026 року. Шахтар є переможцем минулого розіграшу Кубка України з футболу.
