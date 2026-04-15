Сергій Разумовський

Шахтар близький до завершення трансферу 17-річного вінгера Атлетіко Паранаенсе Бруніньо.

Як повідомляє журналіст Феліпе Сілва, бразильський футболіст уже отримав авіаквитки і в середу вирушить до Європи, де має пройти медичний огляд та підписати контракт із донецьким клубом. У поїздці гравця супроводжуватиме юрист Марсело Аморетті, якого називають довіреною особою агента Френка Хенуди.

За наявною інформацією, Шахтар і Атлетіко Паранаенсе вже повністю узгодили умови угоди. Бразильський клуб має отримати за трансфер молодого вінгера 11 мільйонів євро гарантованими виплатами, а ще 3 мільйони передбачені у вигляді бонусів. Відомо, що загальна сума буде виплачена чотирма окремими траншами.

Попри юний вік, Бруніньо вже вважається одним із найперспективніших молодих футболістів Бразилії. У складі збірної Бразилії U-20 17-річний виконавець провів два матчі, в яких записав до свого активу два забиті м’ячі та одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Бруніньйо буде не єдиним придбанням Шахтаря у наступне вікно.